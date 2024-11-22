شكرا لقرائتكم خبر عن الهباش: قرار الجنائية الدولية تاريخى ويعد انتصارا للعدالة ولضحايا غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال مستشار الرئيس الفلسطينى محمود الهباش، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، يعد انتصارا للعدالة الدولية والقانون الدولى وللضحايا الذين سقطوا نتيجة جرائم الحرب، التى ارتكبها الاحتلال فى قطاع غزة.

وأضاف الهباش - خلال مقابلة مع قتاة (سي جي تي إن) الناطقة بالعربية، اليوم الجمعة، أن نتنياهو وجالانت اعترفوا علنا بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية عندما قالوا بأنهم أعطوا تعليمات لجيش الاحتلال بقصف المناطق المأهولة بالنازحين والمناطق المدنية دون أي اعتبار للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تصغي ولا تريد أن تتخلى عن العقلية الإجرامية التي تنتهجها، وبالتالي كان رد فعلها على قرارات الاعتقال هو الإمعان في العدوان ومزيد من الجرائم وسفك الدماء في قطاع غزة ولا سيما في الشمال وذلك بدعم غير محدود من الولايات المتحدة الأمريكية.

ورأى أنه من المتوقع أن يكون هناك التزاما من المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الجنائية الدولية، محذرا من أن تداعيات عدم تنفيذ القرار ستُفقد المحكمة مصداقيتها لدى شعوب العالم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه على يقين من أن محكمة العدل الدولية ستصدر أيضا حكما يدين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.