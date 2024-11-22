شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب لبنان ينشدون الأغانى الوطنية على أصوات الغارات الإسرائيلية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل لبنان هذا العام بذكرى استقلاله الـ 81، موقعة بالدم والنار ومعاناة يعيشها الشعب اللبنانى، وتزامنت هذه الاحتفالات مع شن الطيران الحربي الإسرائيلى غارات عنيفة على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى الرغم من المأساة الكبيرة التي يعشيها حاليا البلد واللبنانيون أصرت المدارس على الاحتفال بهذه المُناسبة وتعميم روح الوطنية وحب لبنان على الطلاب، وتم تخصيص احتفالات خاصة بالمُناسبة شارك فيها التلامذة من كل الأعمار.

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب في إحدى مدارس بيروت وهم ينشدون الأغاني الوطنية على وقع أصوات الغارات والقذائف وتصاعد أعمدة الدخان لاسيما المدارس الواقعة ضمن منطقة بيروت والقريبة من الضاحية.

وقد احتفى لبنان، الخميس، بالذكرى الحادية والثمانين لعيد الاستقلال، وبتلك المناسبة زار نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الاعمال وزارة الدفاع وشارك فى حضور العرض العسكرى كما تم وضع أكاليل الزهور على أضرجة رجال الاستقلال.

كما التقى نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطنى موريس سليم حيث عقد اجتماعا شارك فيه قائد الجيش العماد جوزيف عونوعدد من كبار الضباط.