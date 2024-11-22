شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عبرية: إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا فى اتفاق مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قالت مصادر عبرية، لصحيفة "إسرائيل اليوم"، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، رفضها لمشاركة فرنسا فى تنفيذ ومراقبة الاتفاق في لبنان، بسبب سياسة فرنسا المناهضة لإسرائيل.



من ناحية أخرى، قال مسؤول لبناني كبير، إن لبنان يسعى إلى إدخال تعديلات على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار من أجل ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية بوتيرة أسرع من جنوب لبنان ومنح كلا الطرفين الحق في الدفاع عن النفس.



وطلب مسؤولون لبنانيون التعديلات خلال اجتماعات مع الوسيط الأمريكي آموس هوكستين في بيروت هذا الأسبوع. ويعمل هوكستين على إبرام اتفاق خلال الشهرين الأخيرين لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل إنهاء الحرب بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.



وتشير التعديلات التي يسعى لبنان إلى إدخالها إلى أن هوكستين لا يزال يتعين عليه بذل جهود من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار الذي قال إنه "في متناول أيدينا" خلال زيارة إلى بيروت الثلاثاء. ولم ترد في السابق تقارير عن تفاصيل الاتفاق.