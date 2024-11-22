شكرا لقرائتكم خبر عن عملية أمنية مغربية إسبانية تضبط خلية إرهابية موالية لـ"داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات الأمن المغربية والمفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الجمعة، من ضبط خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش بالساحل جنوب الصحراء، تتكون من تسعة عناصر من بينهم ثلاثة يمارسون نشاطهم بمدن تطوان والفنيدق المغربية، وستة آخرين بالعاصمة الإسبانية مدريد ومدن إبيزا وسبتة.

وذكر بيان لسلطات الأمن المغربية، أن عمليات التفتيش التي جرت بمنازل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء ومعدات إلكترونية، سيتم فحصها من قبل الخبراء.

وأضاف البيان، بأن التحريات الأولية التي تمت، أظهرت أن المشتبه فيهم، ومن بينهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب بإسبانيا، كانوا يروجون للفكر "الداعشي" ويعقدون لقاءات بمدينتي سبتة وتطوان، فى إطار التخطيط والتنسيق للقيام بأعمال إرهابية باسم "داعش" قبل الالتحاق بصفوف فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.

وتم وضع الأشخاص الذين تم ضبطهم بمدينة تطوان والفنيدق تحت الحراسة لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للوقوف على ارتباطاتهم الداخلية والخارجية، وكذا تحديد مستوى تورطهم في إطار المشاريع الإرهابية المخطط لها من طرف أعضاء هذه الخلية.

وأشار البيان، إلى أن هذه العملية المشتركة تأتي في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميز بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية لصد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن الدولتين.