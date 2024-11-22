شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: حياة أكثر من مليونى فلسطينى فى غزة على المحك والان مع تفاصيل الخبر

حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مهند هادى، من توقف توصيل المساعدات الضرورية بأنحاء غزة، بما فيها الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية.

وقال هادي، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن بقاء أكثر من مليونى فلسطينى فى غزة أصبح على المحك، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، على مدى الأسابيع الستة الماضية، منعت الواردات التجارية.

وأضاف أن المدنيين الفلسطينيين يكافحون من أجل البقاء، في ظروف لا تصلح للحياة مع استمرار الأعمال العدائية، "إنهم يُدفعون إلى حافة الهاوية ويفتقرون إلى الوصول للدعم الضروري الذي يحتاجونه بشدة، ليعانوا من كارثة إنسانية لا تُضاهى".

وشدد على أن الوكالات الإنسانية في غزة تبقى ملتزمة بالبقاء والعمل، ولكن التساؤلات تطرح بشكل متزايد حول مدى قدرتها على العمل، مناشدا بضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون إعاقات الى قطاع غزة عبر سبل قانونية.

