شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطلب عقد دورة غير عادية للجامعة العربية لمواجهة تهديدات إسرائيل ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن العراق طلب رسميا عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى أقرب وقت ممكن، لمناقشة مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولى بشأن ادعاءات الاحتلال الإسرائيلى بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضى العراقية منذ سبتمبر الماضى والهادفة لجر المنطقة إلى حرب إقليمية أوسع.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، في تصريح اليوم الجمعة، إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت المذكرة العراقية وتم تعميمها على الدول العربية الأعضاء للتشاور حول تحديد الموعد المقترح.

وأضاف زكي أن عدة دول أيدت الطلب العراقي، وبناء عليه سيتم تحديد الموعد في ضوء المشاورات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية وهو اليمن، للاتفاق على الموعد.

يذكر أنه جاء في المذكرة العراقية التي تم تقديمها إلى الأمانة العامة وتوزيعها علي الدول الأعضاء أن تهديدات إسرائيل وردت في الرسالة الموجهة منها إلى مجلس الأمن والتي تسعي من خلالها إلى توسيع ممارساتها العدوانية الحالية في المنطقة لتشمل العراق.