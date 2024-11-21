شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح": قرار الجنائية الدولية يعد أول خطوة تجاه تحقيق العدالة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمين سر حركة فتح بهولندا زيد تيم، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، يعد أول خطوة على سلم الاستحقاق تجاه تحقيق العدالة فى العالم.

وقال زيد تيم - خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية- رغم كافة الضغوط التي تعرضت لها المحكمة وقضاتها،إلا أنه تم أصدار القرار بإجماع القضاة،وأكد أن نتنياهو وجالانت لا يستطيعا التحرك إلى أي دولة من الدول الـ 124 الموقعة على نظام روما الأساسي .

ودعا تيم، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلي حماية الشعب الفلسطيني من أي تصرف انتقامي من سلطات الإحتلال الإسرائيلي عقب القرار،مشددا على ضرورة حمايتهم وتقديم كل ما يلزم لكبح جماح سلطات الاحتلال المدعومة من أمريكا.

