شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يوقع على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

وقعت الجمهورية اليمنية فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية التى وافق عليها المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته العادية الـ89 بتاريخ 29 فبراير 2012 ومجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 5 سبتمبر 2012.

وقع الاتفاقية عن اليمن الدكتور عبد السلام صالح حميد وزير النقل، وعن الجامعة العربية الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق فيما بينها، كذلك توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لاسيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة في عملية النقل الدولي للبضائع أو فيما يتعلق بمسؤولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حل المنازعات.

وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إبداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية الموقعة عليها وذلك إعمالاً للمادة (64) الفقرة (1) منها.

وتعتبر الجمهورية اليمنية رابع دولة عربية بعد المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية توقع على الاتفاقية، وصدقت عليها دولتان هما: المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.