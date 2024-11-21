شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة 69 شخصا جراء غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، أن سلسلة الغارات التى شنتها القوات الإسرائيلية، على بلدة "معركة" فى قضاء صور، أسفرت فى حصيلة غير نهائية عن استشهاد 13 شخصا وإصابة 44 آخرين بجروح.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم - أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة "الشعيتية" في قضاء صور، أدت فى حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منزل في بلدة "يونين" ما أدى إلى تدميره واستشهاد 4 أشخاص من عائلة "الحسن"، كما شن الاحتلال عدة غارات على الضاحية الجنوبية واستهدفت منطقة "الكفاءات"، حيث تم تدمير مبنى بالقرب من مدرسة المعوقين؛ مما تسبب بتضرر عدد من المباني المحيطة.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن أيضا غارة على بلدة "طير حرفا"، ترافقت مع قصف مدفعي على مثلث (طيرحرفا - الجبين - شيحين)، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وعلى علو منخفض في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء، كما شن غارتين استهدفتا بلدتي "الناقورة والبياضة".