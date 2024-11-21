شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة لبنانية: إسرائيل ترد على مطالب وقف إطلاق النار بمزيد من القتل والدمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نجاة صليبا عضو مجلس النواب اللبناني، أن الاحتلال الإسرائيلي يرد على مطالبات ومناقشات وقف إطلاق النار بمزيد من العدوان والقتل والدمار والوحشية، وهو ما يتضح من خلال القصف المستمر على عدة مناطق خاصة الضاحية الجنوبية.

وناشدت النائبة اللبنانية، في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، بضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن إسرائيل تمعن في الدمار والخراب دون أهداف واضحة للعدوان سواء على لبنان أو قطاع غزة.

وأوضحت صليبا، أن كل دول العالم ذات السيادة لن تقبل بانتهاك سيادتها من قبل دولة أخرى، قائلة: "بالرغم من ضعف الموقف اللبناني نتيجة الشغور الرئاسي لمدة عامين أو فيما يتعلق بقرار الأمم المتحدة 1701 المبنية عليه كل المفاوضات الآن، إلا أنه على الجانبين في الوقت الحالي أن يثبتا للعالم قدرتهما على الالتزام بالقرار وتطبيقه وإعادة سيادة لبنان ونظام العمل المؤسساتي به.

وينص قرار مجلس الأمن 1701 على وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، ووقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة، واتخاذ خطوات لضمان السلام من بينها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" لمراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.