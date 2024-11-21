شكرا لقرائتكم خبر عن وسط العدوان الإسرائيلى.. لبنان يحتفى بالذكرى الـ81 لعيد الاستقلال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفى لبنان، اليوم الخميس، بالذكرى الحادية والثمانين لعيد الاستقلال، وبتلك المناسبة زار نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الاعمال وزارة الدفاع وشارك فى حضور العرض العسكرى كما تم وضع أكاليل الزهور على أضرجة رجال الاستقلال.

كما التقى نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطنى موريس سليم حيث عقد اجتماعا شارك فيه قائد الجيش العماد جوزيف عونوعدد من كبار الضباط.



استقلال لبنان



وحصلت دولة لبنان على استقلالها في تاريخ الثاني والعشرين من شهر نوفمبر من عام 1943م، ويتم الاحتفال بهذا اليوم لإحياء ذكرى تحرير لبنان من الانتداب الفرنسي، وتكريماً للأشخاص الذين بذلوا الكثير للحصول على الحرية، ويعد هذا اليوم يوم عطلة في لبنان.



لبنان



وفى الأعوام السابقة كانت العاصمة بيروت تشهد عدة فعاليات احتفالا بهذه المناسبة ولكن نظرا لظروف الحرب الحالية ألغيت هذه الاحتفالات.