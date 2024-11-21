شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات إسرائيلية جديدة تستهدف جمعية "القرض الحسن" التابعة لحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه فرض عقوبات على عشرات الكيانات المرتبطة بحزب الله، وذلك "في إطار الحملة الاقتصادية التي تقودها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ضد حزب الله"، على ما ورد في بيان صادر عن كاتس، الخميس.

وقال كاتس في بيانه إن إجراء فرض العقوبات على كيانات مرتبطة بحزب الله، تأتي بتوصية مما يسمى "الهيئة الوطنية للمكافحة الاقتصادية ضد الإرهاب".

وبحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب وزير الأمن، فإن كاتس فرض، اليوم الخميس، عقوبات على 24 من العملاء الرئيسيين لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله، وذلك بعد إعلان الجمعية منظمة "إرهابية" مرتبطة بحزب الله.

وقال كاتس في بيانه إن "هؤلاء العملاء الذين أودعوا مبالغ كبيرة في الجمعية، التي تمول بشكل مباشر أنشطة منظمة حزب الله الإرهابية المعلنة، من بين أمور أخرى لشراء الأسلحة ومنح القروض ودفع الرواتب لعناصر المنظمة"، بحسب مزاعم الوزير الإسرائيلي.