شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وحزب الله يقصف قوات الاحتلال شمالى "كفار يوفال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغار الطيران الإسرائيلى على منطقة الحوش بمدينة صور جنوب غربى لبنان، وشن عدوانا على بلدتى عدلون وأنصارية وبلدة مجدل زون فى قضاء صور جنوبى لبنان.. بينما أعلن حزب الله، اليوم الخميس، أنه استهدف تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفار يوفال برشقة صاروخية.

وذكر التلفزيون اللبناني، أن الطيران الإسرائيلي استهدف منطقة الحوش فى مدينة صور جنوب لبنان، كما شن غارات على بلدتي عدلون وأنصارية جنوبي لبنان، بالإضافة إلى بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوبي لبنان.

وتدور مواجهات ضارية بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة ، لمنع تقدم القوات الإسرائيلية أو اختراق لأطراف بلدات ابل السقي والقليعة ومرجعيون وبرج الملوك.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلى واصل شن غاراته على بلدة طير حرفا جنوب صور، تزامنا مع قصف مدفعي على مثلث طير حرفا -الجبين - شيحين مع تحليق للطيران الحربي والمسيّر في الأجواء اللبنانية، وغارة على بلدة ارنون،وغارتين متتاليتين على بلدة المنصوري ، وسط تحليق للطيران المسيّر في الاجواء.

وأضافت الوكالة: أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدات ساحة ميفدون ومدينة الخيام وجبشيت وعبا وبريقع وانصار وكفردجال ورومين حيث استشهد مواطن، بالاضافة الى عزة وأركي ودير الزهراني وحومين التحتا وزبدين و كفرصير ناهيك عن 5 غارات على وادي الحجير وكفرشوبا، واستشهاد شاب من بيت ليف، بالاضافة الى غارات على شوكين ونهر زفتا.

وأشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية كانت قد قصفت الليل الماضية وحتى الصباح مناطق عدة في بلدة الخيام ونفذ العدو تفجيرات ضمن خطته للتوغل والتقدم في البلدة ، حيث رصدت دباباته تتقدم بحذر إلى وسط الخيام تقريباً، وسط غطاء ناري كثيف من الرشاشات الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية الثقيلة، وسجل تحليق كثيف للطائرات الحربية والمسيرة فوق البلدة على علو متوسط إلى مرتفع مغيرا ومسببا دمارًا هائلًا في المباني والمنازل والمعالم.

وفي سياق متصل، وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا جديدا لاخلاء مبان في صور، وتحذيرات جديدة الى منطقتي الحدث وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لإخلاء أبنية بهدف استهدافها،كما أنذر سكان برج الشمالي ومعشوق والحوش في صور بضرورة الإخلاء.