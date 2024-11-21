شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: النظام المدنى فى غزة دُمر ولا ملاذ آمناً للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الخميس، إن النظام المدني في غزة دُمر، ولا يجد السكان ملاذ آمناً، وباتوا يبحثون عن أساسيات الحياة.

وأضاف لازاريني على منصة "إكس" أن 80% من قطاع غزة هي مناطق عالية الخطورة.

وأوضح أن شمال غزة يرزح تحت وطأة حصار خانق، ولم يحصل الناس على مساعدات إنسانية منذ ما يزيد على 40 يوماً.