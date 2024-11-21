شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيرة التونسى آخر التطورات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، محمد على النفطى، آخر التطورات الإقليمية والدولية .



وقالت الخارجية الكويتية - في بيان الأربعاء إن ذلك جاء في إطار الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق إلى العاصمة تونس، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات .