شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة جنوبى بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت "الخضر" وتمركزت في مناطق "البوابة" و"الجامع الكبير"، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، تجاه المنازل والمركبات، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.



وأشارت الوكالة إلى أن جنود الاحتلال داهموا منازل واحتجزوا عددا من المواطنين، وأغلقوا بعض المحلات التجارية.



وفي سياق متصل، أفاد رئيس مجلس قروي بورين إبراهيم عمران بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت قرية بورين جنوب نابلس، حيث نصب جنود الاحتلال حاجزًا جنوب شرق القرية، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.