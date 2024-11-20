شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات والان نبدء بالتفاصيل

قصف مكثف

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، مساء اليوم، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت عشرة شهداء من مدرسة خالد بن الوليد إثر قصف إسرائيلي استهدف النازحين فيها، كما تسبب القصف في تدمير معظم مرافق المدرسة.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 56 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين.ولفتت أن الطواقم الطبية لم تتمكن حتى الآن من الوصول للعديد من الشهداء قرب مفترق الشهداء وسط قطاع غزة، بسبب اجتياح دبابات الاحتلال، وكثافة القصف في تلك المنطقة.