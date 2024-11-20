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أكثر من 3500 قتيل و15 ألف مصاب جراء عدوان الاحتلال على لبنان

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واس- بيروت 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 3500 قتيل و15 ألف مصاب جراء عدوان الاحتلال على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023 إلى 3558 قتيلًا و15123 مصابًا.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي ليوم أمس أسفرت عن 14 قتيلًا و143 مصابًا.
يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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