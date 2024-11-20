شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: استخدام أمريكا للفيتو يشجع الجرائم ضد الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الرئاسة الفلسطينية إن استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لتقويض قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن جانبها اعتبرت مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أن وقف غير مشروط لإطلاق النار في غزة يعني الاعتراف ببقاء حماس في القطاع.

وتناول مشروع القرار عدة قضايا تتعلق بإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة