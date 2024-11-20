شكرا لقرائتكم خبر عن غارة إسرائيلية على محيط بلدة جبشيت جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وكالة الأنباء اللبنانية عن وقوع غارة إسرائيلية على محيط بلدة جبشيت جنوبى البلاد، وغارات لطيران الاحتلال على بلدة الخيام فى مرجعيون ومرتفعات بركة الجبور فى جزين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالى، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء فى لبنان.



أعرب نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، عن أمله فى الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



تتردد أنباء عن اتفاق محتمل إبرامه خلال أيام بين لبنان وإسرائيل يضمن وقفا لإطلاق للنار مدة 60 يومًا، ووفق هيئة البث العامة الإسرائيلية فإن، مسودة الاتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما.