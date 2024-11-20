شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 5 شهداء إثر غارات إسرائيلية على بلدتين جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 5 شهداء إثر غارتين إسرائيليتين على بلدتي معركة والقليلة جنوبي البلاد.

وقالت تقارير إخبارية إن 3 جنود إسرائيليين قتلوا في معارك جنوب لبنان، خلال الساعات الأخيرة.

وأضافت أن عددا من الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان، تجاه عدة مواقع إسرائيلية.

وفى السياق نفسه، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان،اليوم"الأربعاء"،بتعرض قرى القطاع الغربي في قضاء صور بمحافظة الجنوب إلى قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي من المنطقة الممتدة من وادي حامول في الناقورة مرورا بسهل المنصوري القليلة رأس العين.

وذكرت الوكالة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على بلدات البياضة حامول، والقليلة، والحنية، ومجدل زون، والعباسية.



وقالت إن منطقة جنوب بلدة شمع بقضاء صور تشهد مواجهات عنيفة بين "حزب الله" وقوة إسرائيلية حاولت التقدم تحت غطاء جوي ومدفعي على المنطقة،مؤكدة تصدي"حزب الله"عبر إطلاق الصواريخ والقذائف الموجهة،وأن المواجهات لا تزال مستمرة.



وفي قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت بلدة الخيام منذ الصباح وحتى الآن، بالإضافة إلى قصف مدفعي ثقيل استهدف البلدة وسهل مرجعيون وأطراف القليعة، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مستهدفا بلدات حومين الفوقا، ورومين، وحومين التحتا في منطقة إقليم التفاح.



ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية مستهدفا المنطقة الواقعة بين مدينة بنت جبيل وعين ابل، بالإضافة إلى غارة على منزلين في حي النابوع في يحمر الشقيف بمحافظة النبطية،مما أدى إلى تدميرهما، وغارة جوية على دفعتين مستهدفة بلدة شوكين.



من جانبه، أعلن "حزب الله" استهداف تجمع لقوّات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصلية صاروخية.