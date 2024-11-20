شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهداء و15 مصابا إثر قصف إسرائيلي لمشروع بيت لاهيا شمالي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير إعلامية أن 5 شهداء و15 مصابا سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.