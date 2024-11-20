شكرا لقرائتكم خبر عن سموتيرتش يؤكد ضرورة احتفاظ إسرائيل بحرية التحرك العسكري في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش ضرورة احتفاظ إسرائيل بحرية التحرك العسكري في لبنان برا وبحرا وجوا.

وكان قد أكد المبعوث الأمريكى إلى لبنان، آموس هوكستين، اليوم الخميس، أن واشنطن تعمل عن كثب مع الإدارة فى لبنان وإسرائيل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار .

وقال هوكشتين - خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل-: "استطعنا أن نقارب بين وجهات النظر وسد الفجوة بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ولكن هناك بعض القضايا لا تزال عالقة " .

ونوه بأن هناك تقدما في المفاوضات مع رئيس البرلمان اللبنانى، نبيه بري وأنه هناك فرصة حقيقية لإنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل، معربا عن أمله أن تصل الجهود إلى حل خلال الأيام القادمة .

وأشار إلى أنه سيتوجه إلى إسرائيل لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مبينا أن هذه المفاوضات ستعتمد على ما تم التوصل إليه اليوم في لبنان.