شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم إسرائيلي على ريف حمص الشرقى بسوريا وسقوط 36 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكري سوري استشهاد 36 شخصاً ، وأصيب أكثر من 50 آخرين في هجوم إسرائيلي الأربعاء، على مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن المصدر العسكري أن الهجوم الإسرائيلي جاء من اتجاه منطقة التنف، واستهدف أبنية سكنية ومنطقة صناعية في مدينة تدمر بالبادية السورية.

وأضاف أن الهجمات تسببت أيضاً في أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة.

وذكرت "سانا" أن أصوات انفجارات سُمعت في وقت سابق في محيط المدينة.