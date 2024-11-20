شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تدين الفيتو الأمريكي.. وتؤكد: أمريكا شريك في حرب الإبادة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت حركة حماس استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو لتقويض قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تثبت مجددا أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا ومسؤولة عن حرب الإبادة.

وكانت قد استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لتقويض قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن جانبها اعتبرت مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أن وقف غير مشروط لإطلاق النار في غزة يعني الاعتراف ببقاء حماس في القطاع.

وتناول مشروع القرار عدة قضايا تتعلق بإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة