شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين إثر قصف استهدف منزلا بحي الرمال وسط مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إخبارية إن 4 فلسطينيين أستشهدوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بحي الرمال وسط مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43985 شهيدا و104092 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

كشفت الصحة الفلسطينية، عن سقوط 13 شهيدا و84 مصابا في مجزرتين ارتكبهما الاحتلال بمناطق متفرقة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.