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استشهاد 4 فلسطينيين إثر قصف استهدف منزلا بحي الرمال وسط مدينة غزة

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القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إخبارية إن 4 فلسطينيين أستشهدوا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بحي الرمال وسط مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43985 شهيدا و104092 مصابا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

كشفت الصحة الفلسطينية، عن سقوط 13 شهيدا و84 مصابا في مجزرتين ارتكبهما الاحتلال بمناطق متفرقة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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