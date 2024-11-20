شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة العربية بنيويورك: الأوضاع فى المنطقة دليل واضح على أهمية إصلاح مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المجموعة العربية فى نيويورك، أن الأوضاع الراهنة بالمنطقة، خاصةً ما يشهده قطاع غزة منذ أكثر من عام من عدوان إسرائيلى وتوسعه إلى لبنان واعتداءاته المتكررة على سوريا، دليل واضح على الأهمية القصوى لإصلاح مجلس الأمن وضمان التمثيل العربى الدائم فيه، لما للقرارات التى يتخذها المجلس من تأثير على أمن وسلام المنطقة بما يجعل من الضرورة تمكين المجموعة العربية متمثلةً بالعضو العربى من المشاركة فى اتخاذ قرارات المجلس التى تمس أمن واستقرار المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال كلمة المجموعة العربية التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بصفته منسق المجموعة العربية في نيويورك لمسألة إصلاح مجلس الأمن، في الاجتماع الأول للمفاوضات الحكومية الدولية خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشار الرويعي إلى موقف المجموعة العربية الثابت من أن الهدف الرئيسي والأشمل لعملية إصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته هو ضمان أن تكون كافة المجموعات الجغرافية والإقليمية ممثلة بشكل عادل ومتناسب في عضوية المجلس، وأهمية تركيز عملية الإصلاح على رفع الظلم الواقع على الدول النامية، وخاصة الدول العربية والدول الإفريقية غير الممثلة على الإطلاق بفئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن.

وجدد الرويعي مطالبة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسع مستقبلي للمجلس، وأن عدالة التمثيل تتطلب تمثيلًا عربيًا متناسبًا في فئة المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن الموسع، منوها بأن مطالب المجموعة العربية تستند إلى معايير موضوعية تتمثل في الكثافة السكانية في الدول العربية، وعدد الدول العربية في عضوية الأمم المتحدة، فضلًا عن أن جانبًا كبيرًا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة أمامه تتعلق بالمنطقة، وهو ما يستدعي تمثيلًا عربيًا عادلًا ومتناسبًا في المجلس الموسع.

وأضاف منسق المجموعة العربية في نيويورك أن المجموعة العربية تحث على مواصلة المناقشات في أجواء إيجابية بهدف تقريب وجهات النظر وإيجاد أرضية مشتركة لتحقيق إصلاح موضوعي وجذري لمجلس الأمن، بصفته الجهة المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ليصبح المجلس أكثر قدرةً وفعاليةً على مواجهة التحديات الراهنة والتهديدات المستجدة، في إطار أكثر تمثيلًا وشفافيةً وحيادية ومصداقيةً.