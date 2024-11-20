شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: نرفض إنشاء منطقة عازلة لتوزيع المساعدات فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الحديث حول ما يسمى بإنشاء منطقة عازلة فى شمال قطاع غزة وجباليا لتوزيع المساعدات فى قطاع غزة عبر شركة خاصة أمريكية وبتمويل أجنبى، هى "خطط مرفوضة وغير مقبولة بتاتا"، مشيرا إلى أنها تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى، الذى يعتبر قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقال أبو ردينة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، إن "أية خطط تتعلق بمستقبل قطاع غزة أو توزيع المساعدات فيه تتم فقط من خلال دولة فلسطين، وعبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى ذات الاختصاص".

وأشار إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدائم بضرورة تطبيق القرار الأممي رقم (2735) بشكل فوري، والذي يدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري، وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى كامل القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.. مؤكدا أن أي خطط مؤقتة لن تعالج جذور الصراع، الذي يتم حله فقط عبر تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

يذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن خطة تبحث حاليا لإقامة منطقة عازلة في شمال قطاع غزة ومخيم جباليا، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر شركة أمن أمريكية خاصة بتمويل أجنبي.