شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: قواتنا العاملة ضمن "اليونيفيل" فى لبنان تعرضت لإطلاق نار دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، بأن دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" تضم جنودا فرنسيين، تعرضت لإطلاق نار أمس الثلاثاء، لكن دون وقوع إصابات.

وقالت وزارة الخارجية -في بيان اليوم الأربعاء، "أُطلق النار على دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان فيها خمسة عاملين فرنسيين في 19 نوفمبر، لكن لم يُسجل سقوط جرحى".

وأضافت الخارجية أن فرنسا تذكّر بضرورة إتاحة ممارسة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حريتها في التنقل من أجل تنفيذ ولايتها بصورة كاملة، وذلك بعدما واجهت عدة دوريات هذا النوع من الحوادث في الأسابيع الماضية.

كما شددت على ضرورة ضمان حماية جنود حفظ السلام وممتلكات الأمم المتحدة ومواقعها وسلامتهم وأمنهم ،مشيدة بشجاعة العاملين في قوة اليونيفيل ومهنيتهم والتزامهم الثابت.

كما تدعو فرنسا إلى وقف إطلاق النار فورا وتنفيذ جميع الأطراف القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تنفيذًا كاملا، الذي يمثل الحل الوحيد الذي من شأنه إتاحة عودة النازحين اللبنانيين والإسرائيليين إلى منازلهم بأمان تام.