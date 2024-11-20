شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف قاعدتين لجيش الاحتلال الإسرائيلى بطائرات مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى، أنه شن هجومًا جويّا بسربٍ من الطائرات المسيرة على قاعدتين لجيش الاحتلال الاسرائيلى.

وذكر "حزب الله، في بيان أورده التلفزيون اللبناني اليوم الأربعاء، أنه شن هجوما جويّا بسربٍ من المُسيّرات على قاعدة "شراغا" (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني)، شمالي مدينة عكا المُحتلّة، وقاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش الاحتلال (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، وأصابت أهدافها بدقّة".

من جهتها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان،اليوم الأربعاء، بإصابة مواطنين جراء غارة إسرائيلية على بلدة العباسية بقضاء صور في محافظة الجنوب.

كما شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على منزل في بلدة طيردبا،مما أدى إلى اندلاع حريق،بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في بلدة شمع بالتزامن مع قصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية يستهدف بلدة مجدل زون في قضاء صور.

وشن طيران الاحتلال غارتين على بلدتي كفر،وعدلون أنصارية بقضاء صيدا في محافظة الجنوب،بالإضافة إلى غارة جوية على أطراف بلدة زفتا في النبطية، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدة الناقورة في قضاء صور، إلى جانب تنفيذ 3 غارات على بلدات الحنية ومنطقة بين البياضة وحامول - الناقورة، والقليلة في صور.