شكرا لقرائتكم خبر عن منحة بـ20 مليون دولار لدعم المساعدات الغذائية الطارئة فى غزة والضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

تلقى برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة مساهمه قدرها 20 مليون دولار أمريكى من جمهورية كوريا، لتقديم مساعدات غذائية للأسر المتضررة بشدة من الصراع المستمر فى قطاع غزة وتلك التى تواجه انعدام الأمن الغذائى المتزايد وسط تصاعد العنف وعدم الاستقرار فى الضفة الغربية.

ووفق برنامج الأغذية العالمى أن هذا الدعم المقدم فى الوقت المناسب من جمهورية كوريا سوف يسمح لبرنامج الأغذية العالمى بالوصول إلى أكثر من 622,500 فلسطينى فى غزة والضفة الغربية الذين هم فى أمس الحاجة إلى المساعدات الغذائية وسوف يتم استخدام الأموال لتوفير المساعدات الغذائية الطارئة للأسر النازحة فى غزة، ودعم المجتمعات البدوية الضعيفة فى الضفة الغربية، وتسليم قسائم غذائية إلكترونية للأسر التى تعانى من انعدام الأمن الغذائى الشديد.

وأكد البرنامج الأممى أنه منذ عام، شكل الصراع المستمر، وتحول ساحات المعارك، والدمار الواسع النطاق، والنزوح، والجوع، واقعًا إنسانيًا قاتمًا فى قطاع غزة، مما جعل أكثر من مليونى شخص يعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية. ووفقًا لأحدث تقرير لتصنيف مرحلة الأمن الغذائى المتكامل، يواجه سكان غزة بالكامل 2.2 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائى، ويتوقع أن يواجه أكثر من 90 فى المائة من السكان مستويات أزمة الجوع أو ما هو أسوأ فى الأشهر المقبلة إذا استمر الصراع وقُيدت المساعدات الإنسانية.

وأضاف البرنامج أنه مع استمرار الأعمال العدائية فى غزة، أدى تزايد العنف والقيود المفروضة على الحركة فى الضفة الغربية إلى تفاقم المعاناة اليومية، مما أدى إلى عواقب إنسانية وخيمة. ويقدر برنامج الأغذية العالمى أن تصاعد العنف فى الضفة الغربية قد يدفع ما لا يقل عن 600 ألف شخص إلى انعدام الأمن الغذائى، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 42 فى المائة منذ بداية الصراع.