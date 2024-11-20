شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسى: فرصة متاحة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو اليوم الأربعاء، بأن الجهود التى تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحزب الله، أتاحت إمكانية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، داعيا الطرفين إلى قبول الاتفاق المطروح على الطاولة.

وقال بارو، في تصريحات اليوم: "هناك فرصة متاحة لوقف دائم لإطلاق النار في لبنان ما يسمح بعودة النازحين ويضمن السيادة اللبنانية وأمن إسرائيل".

وأضاف: "أدعو جميع الأطراف التي نتواصل معهم بشكل وثيق إلى اغتنام هذه الفرصة".