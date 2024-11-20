شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى للبنان يبحث مع ميشال عون مسار مفاوضات وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون، المبعوث الأمريكى آموس هوكشتاين والسفيرة الأمريكية ليزا جونسون، حيث أطلع هوكستين الرئيس عون على مسار مفاوضات وقف إطلاق النار.

وتم استعراض بعض الأفكار والمقترحات التي تعزز حقوق لبنان في هذه المفاوضات ودور الجيش اللبناني المعول عليه كثيراً بعد وقف إطلاق النار.

وقد وصل المبعوث الأمريكى إلى لبنان أمس الثلاثاء في مهمة تشمل بيروت وتل أبيب التى من المقرر أن يزورها عقب لبنان.

والتقى خلال زيارته مع نبيه برى رئيس البرلمان اللبناني ونحيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال وأكد المبعوث الأمريكى للبنان آموس هوكشتاين عقب لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتىفى بيروت، إن قرار وقف النار فى نهاية الأمر يعود إلى لبنان وإسرائيل.