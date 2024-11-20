شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: استشهاد عسكرى وإصابة آخرين باستهداف آلية جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت آلية للجيش على طريق برج الملوك - القليعة فى الجنوب اللبنانى، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريَّين متأثرًا بجراحه .

وأوضح الجيش - في بيان على منصة"إكس"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - أن استهداف القوات الاسرائيلية لآلية الجيش على طريق برج الملوك- القليعة في الجنوب أدى لاستشهاد عسكري وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن شرق بلدة برج الملوك تعرض لقصف مدفعي كثيف.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران الحربى الإسرائيلى شن غارة على منزل في بلدة معركة وأدت لسقوط خمسة شهداء، كما أغار على منزل في بلدة عين بعال، وبلدة كفرشوبا،و على بلدة الخيام.

وأضاف البيان أن بلدة الخيام وسهل مرجعيون تعرضت طوال الليل حتى ساعات الفجر الأولى لقصف مدفعي عنيف، وأطلق جيش الاحتلال ليلا القنابل المضيئة وحلق طيرانه على علو منخفض مطلقا البالونات الحرارية ورشاشات ثقيلة في عملية تمشيط واسعة ، من خلال محاولة للتقدم مجددا من شرق الخيام إلى الغرب .

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية شنت غارات جوية على عدد من قرى الجنوب والنبطية، فأغار الطيران الحربي ليلا بشكل عنيف على محيط الجامع في حي شوران في كفرملكي حيث سقط شهيد، كما شن غارة على زفتا، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وفي عين قانا في إقليم التفاح أدت الغارة إلى استشهاد 3 مواطنين، وفي غارة على حبوش سقط 4 شهداء وجريح ، بالإضافة إلى غارات على دبين وكفرشوبا والخيام وكفررمان ومحيط مستشفى تبنين الحكومي والريحان وسجد وغارات على شبعا والغندورية وكفرتبنيت وجبل الريحان ومجرى نهر الليطاني.

ودمر الطيران المسير في غارة منزلا في بلدة يحمر الشقيف، بالإضافة إلى غارات على إقليم التفاح ومرتفعاته وعلى بلدة الخيام ودبين وعيناتا وميفدون مما أدى إلى وقوع أربعة مصابين، وشن غارات على زوطر الشرقية أسفرت عن وقوع شهداء .

