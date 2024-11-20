شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وقطر تبحثان القضايا الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الثلاثاء، بمكتبه، علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء القطرية، اليوم - أهمية تكثيف الجهود المبذولة تجاه وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تهدئة شاملة في منطقة الشرق الأوسط ومنع توسيع الصراع فيها، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.