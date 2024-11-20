شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وبولندا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود وقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، ورئيس جمهورية بولندا أندريه دودا، تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود وقف الحرب على غزة ولبنان، وضمان استدامة وصول المساعدات بشكل عاجل ومستمر للأشقاء في غزَّة، وأهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ لضمان استمرار تقديمها لخدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الأردني، لرئيس بولندا، الثلاثاء، في رئاسة الوزراء الأردنية حيث جرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والسياحة والتعليم المهني والتقني، فضلاً عن توسيع التعاون الاستثماري بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين.



وتناول اللقاء، أهمية تطوير شراكات تغتنم ما يملكه الأردن من اتفاقيات تجاره حرة تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية، وما تملكه بولندا من خبرات في المجالات الصناعية والتقنية.



وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء الأردني إلى المشروعات الكبرى التي يعكف الأردن على تنفيذها وتشكل فرصًا استثمارية، خصوصًا في قطاعات المياه والنقل والبنى التحية.



حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس جمهورية بولندا.