شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتصل بترامب هاتفيا لبحث العلاقات الثنائية ويدعوه رسميا لزياره بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والتأكيد على عمقها ومتانتها والتطلع الدائم والمشترك لتعزيز أطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والأمنية والعسكرية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

كما وجه أمير الكويت دعوة رسمية للرئيس الأمريكي المنتخب لزيارة دولة الكويت.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على متانة العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين، وعلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية الثابت الداعم لأمن واستقرار دولة الكويت والوقوف دائما إلى جانبها.

كما وجه الرئيس الأمريكي الدعوة لأمير الكويت لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية في وقت يتم الاتفاق عليه.