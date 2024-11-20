شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد التزامها بموقفها الداعي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت البحرين، التزامها الثابت بموقفها الداعي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط؛ بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، تنفيذًا لقرار مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها لعام 1995.



جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي، خلال المناقشة العامة للدورة الخامسة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقدة في نيويورك، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الثلاثاء.



وشدد الرويعي ،على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في كافة المجالات الحيوية والتنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة تبادل المعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية على حد سواء، وتوسعة آفاق التطبيقات النووية حول الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية، على نحو يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والأمان النوويين.



ونوه الرويعي بأهمية التزام الدول بمبدأ الشفافية في عملية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية، وأن تكون عملية التطوير على أساس الاحتياجات المنطقية، إضافة إلى أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يخص أية أنشطة نووية أو منشآت نووية في المنطقة، وذلك لضمان شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل.