شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى غارة للاحتلال الإسرائيلى على منزل فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل جنوب غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- الثلاثاء، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا مأهولا بالسكان مقابل مخبز السلطان في حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما أفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال منزلا مأهولا بالمواطنين والنازحين يعود لعائلة الكحلوت، قرب شركة الكهرباء بمشروع بيت لاهيا؛ ما أدى لاستشهاد ثمانية فلسطينين وإصابة آخرين.