شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات توغل إسرائيلية واحتدام المعارك فى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلامية، احتدام الاشتباكات البرية بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي على مختلف المحاور داخل بلدات عدة جنوب لبنان.

وقال المنصات الإعلامية إن اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله وقوات إسرائيلية تدور على أطراف بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان.

ووفق التقارير، القوات الإسرائيلية على ما يبدو تريد زيادة الضغط في القطاع الشرقي والتقدم نحو محور جديد من كفرشوبا نحو الجنوب اللبناني.

وخلال الساعات الماضية تكثفت عمليات القصف والغارات على منطقة القطاع الشرقي أقصى جنوب شرق لبنان وعلى البلدات المحيطة بكفرشوبا وصولا إلى مجرى نهر الليطاني.

وتشهد بلدة الخيام وأطرافها الجنوبية والشرقية اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي بالتزامن مع غارات مكثفة وقصف مدفعي على أحيائها الشمالية والغربية.

كذلك تدور اشتباكات عنيفة ومتواصلة بين قوات إسرائيلية ومقاتلي حزب الله من بلدة طيرحرفا باتجاه البياضة وسط محاولة تقدم إسرائيلية للسيطرة على البلدة.