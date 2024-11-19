شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 جنود بالجيش اللبناني إثر هجوم إسرائيلي على جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني استشهاد 3 جنود وإصابة 8 أخرين، إثر هجوم إسرائيلي على جنوب البلاد.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3544 شهيدا سقطوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وأضافت، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن عدد الجرحى وصل إلى 15036 مصابا.

وفي السياق نفسه، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان، اليوم الثلاثاء، بشن قوات الاحتلال الإسرائيلى لقصف فوسفورى على أطراف بلدات "زبقين، والقليلة، ومجدل زون، والبياضة " فى جنوب لبنان مع محاولة تقدّم قوات الاحتلال من بلدة شمع باتجاه البياضة غربا ووادى حسن ووادى مظلم شمالا.

وأضافت الوكالة أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدة السماعية في قضاء صور بمحافظة الجنوب،بالإضافة إلى قصف المدفعية الإسرائيلية بلدة جبال البطم في قضاء صور بالقذائف الفوسفورية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على دفعتين مستهدفا منزلا في بلدة كفررمان بمحافظة النبطية ما أدى إلى تدميره، بالإضافة إلى تنفيذ غارات على بلدات دير أنطار، وتبنين، والبازورية.

من جانبه، أعلن "حزب الله" استهداف قاعدة جليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200)، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، في ‏ضواحي تل أبيب، بالصواريخ النوعية.

وأشار الحزب - في بيانات متفرقة - إلى استهداف تجمعين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "سعسع"، وشرقي مدينة الخيام، بالصواريخ.