شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: 900 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عالقة عند معبر كرم أبو سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة "آي 24" الإسرائيلية، أن حوالي 900 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عالقة حتى الآن عند معبر كرم أبو سالم بسبب اجراءات السلطات فى إسرائيل .

وأضافت القناة،أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على زيادة حجم المساعدات لقطاع غزة إلى 250 شاحنة يوميا قبل أسبوع، وكان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ لكن عقبات وصفتها بـ"الأمنية" حالت دون ذلك لتتوقف عند حدود 200 شاحنة يوميا.

وأكدت القناة أن قلة المعابر التي تسمح إسرائيل بنفاذ المساعدات إليها هي العامل الأساسي في صعوبة تمرير شاحنات أكثر من ذلك.