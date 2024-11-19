شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف على مخيمي البريج والنصيرات في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيمي البريج والنصيرات في قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال استهدفت مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، كما استُشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو جلالة في مخيم النصيرات وسط القطاع.



وأشارت (وفا) إلى أن مواطنين تمكنوا من انتشال شهيد وأشلاء، إلى جانب عدد من الإصابات التي تم نقلها إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح المجاورة، فيما لا يزال مصير مواطنين مفقودين تحت الأنقاض مجهولا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,972 مواطنا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,008 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.