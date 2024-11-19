شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل تعلن إصابة 4 جنود إثر استهداف قاعدتهم في 3 وقائع منفصلة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوة اليونيفيل إصابة 4 من الجنود الغانيين العاملين معها في استهداف لها ولمنشآتها في 3 وقائع منفصلة في جنوب لبنان خلال يوم الثلاثاء.

وفي سياق آخر، أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، استهداف مستوطنتي "جورن"، و"معالوت ترشيحا"، وشمال مدينة حيفا المحتلة بالصواريخ.



وأوضح الحزب - في بيانات متفرقة أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه،استهدف مستوطنة معالوت ترشيحا، بصلية صاروخية، مضيفا أنه قصف أيضا مستوطنة "جورن" بصلية صاروخية.



ولفت الحزب إلى استهداف منطقة "الكريوت "شمالي مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية، بالإضافة إلى قصف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة مارون الرأس بالصواريخ.



من جانبه، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على محلة الفيضة في محيط بلدة يونين شمال بعلبك،بالإضافة إلى أخرى على بلدة عين بعال لجهة منطقةً الحوش بقضاء صور، وغارتين متتاليتين على حوش صور.



وفي النبطية، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين على بلدتي جبشيت،وحبوش، كما تعرضت تلة علي الطاهر عند أطراف بلدتي كفرتبنيت- النبطية الفوقا لسقوط قذائف مدفعية بعيدة المدى مصدرها من قوات الاحتلال في مستوطنة المطلة.