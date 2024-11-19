شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدرج 6 أشخاص على قوائم العقوبات بتهمة العمل لصالح حماس والان مع تفاصيل الخبر

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ستة مسؤولين في حركة حماس، بما في ذلك ممثلو الحركة في الخارج، وعضو في كتائب عز الدين القسام، بالإضافة إلى أفراد متهمين بجمع التبرعات وتهريب السلاح لقطاع غزة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي ت. سميث في بيان نشرته الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء: "تواصل حماس الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يبدو أنهم يحتفظون بأدوار مشروعة تواجه الجمهور داخل المجموعة، ومع ذلك يسهلون أنشطتها، ويمثلون مصالحها في الخارج، وينسقون تحويل الأموال والسلع إلى غزة"، مضيفا: "تظل وزارة الخزانة ملتزمة بتعطيل جهود حماس لتأمين إيرادات إضافية ومحاسبة أولئك الذين يسهلون الأنشطة للمجموعة".

ويمثل هذا الإجراء الدفعة التاسعة من العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تستهدف حماس وأنصارها، وكان الإجراء الأخير في 7 أكتوبر 2024 يستهدف استخدام حماس للجمعيات الخيرية الوهمية وأحد أبرز مؤيديها الدوليين.

كما استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا الجهات الفاعلة السيبرانية التابعة لحماس في 12 أبريل 2024 وبعض الميسرين الماليين ومصادر التمويل في 18 أكتوبر 2023 و27 أكتوبر 2023.

وبسحب بيان الخزانة الأمريكية جاء على القوائم: "عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن غنيمات - موسى داود محمد عكاري - سلامة مرعي - محمد نزال - باسم نعيم - غازي حمد".