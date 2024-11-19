شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء السعودى" يؤكد الرفض القاطع لمواصلة استهداف الاحتلال للمدنيين ووكالات الإغاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء السعودى، رفضه القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلى استهداف المدنيين والوكالات الإغاثية والإنسانية، مطالبا المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات المستمرة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى الشقيق.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، فى الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تابع المجلس مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الوضع في الأراضى الفلسطينية.

وجدّد المجلس - بحسب بيان أذاعته وكالة أنباء السعودية (واس) - التأكيد على خطورة التصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وبناء المستوطنات وتوسيعها، وما تشكله من تقويض لجهود السلام، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، فضلا عن أنها تُعد انتهاكا سافرا للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.

كما تناول مجلس الوزراء السعودي مجمل محادثات كبار المسؤولين في المملكة مع نظرائهم بدول العالم على المستويين الثنائي والجماعي؛ لتعزيز أواصر العلاقات والدفع بالعمل المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة، ويدعم جهود معالجة التحديات العالمية.

ونوّه المجلس بمخرجات الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية الفرنسية، والجهود المبذولة لترسيخ الشراكة الثقافية والسياحية والاقتصادية في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والحرص على تنميتها في جميع المجالات.

