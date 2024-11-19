شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: قصف فوسفورى إسرائيلى على بلدات جنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان، اليوم الثلاثاء، بشن قوات الاحتلال الإسرائيلى لقصف فوسفورى على أطراف بلدات "زبقين، والقليلة، ومجدل زون، والبياضة " فى جنوب لبنان مع محاولة تقدّم قوات الاحتلال من بلدة شمع باتجاه البياضة غربا ووادى حسن ووادى مظلم شمالا.

وأضافت الوكالة أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدة السماعية في قضاء صور بمحافظة الجنوب،بالإضافة إلى قصف المدفعية الإسرائيلية بلدة جبال البطم في قضاء صور بالقذائف الفوسفورية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على دفعتين مستهدفا منزلا في بلدة كفررمان بمحافظة النبطية ما أدى إلى تدميره، بالإضافة إلى تنفيذ غارات على بلدات دير أنطار، وتبنين، والبازورية.

من جانبه، أعلن "حزب الله" استهداف قاعدة جليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200)، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 110 كلم، في ‏ضواحي تل أبيب، بالصواريخ النوعية.

وأشار الحزب - في بيانات متفرقة - إلى استهداف تجمعين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "سعسع"، وشرقي مدينة الخيام، بالصواريخ.

