شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تؤكد ضرورة إحياء حل الدولتين السبيل الوحيد القابل للتطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونج، على ضرورة إحياء حل الدولتين، الذى يعد السبيل الوحيد القابل للتطبيق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ويتطلب ضماناً من المجتمع الدولى أكثر من أى وقت مضى .

وحث مندوب الصين مجلس الأمن في كلمته خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن على المستوى الوزاري بشأن الشرق الأوسط ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا" ، اليوم الثلاثاء،على المطالبة بشكل لا لبس فيه بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مبينا أنه يجب على إسرائيل أيضا أن تتخلى عن هوسها باستخدام القوة وأن تتوقف عن الانتهاكات التي ترتكبها ضد الدول الأخرى، وهي لبنان وسوريا وإيران".

و طالب بزيادة المساعدات الإنسانية في غزة، وحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان توزيع الإمدادات بشكل منظم في جميع أنحاء غزة.

وأوضح أن الصين تدعم عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقاً وأكثر إلزاماً وفعالية لصياغة جدول زمني وخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين.

وأشار خلال الجلسة إلى أنه على مدار الأشهر الـ13 الماضية، كان الصراع في غزة والوضع في الشرق الأوسط على رأس أولويات جدول أعمال المجلس، و لكن علينا أن نعترف بأن مجلس الأمن فشل في القيام بواجباته بفعالية والاستجابة لتطلعات المجتمع الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

وأوضح أن المجلس اعتمد قرارات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، لكن وقف إطلاق النار ما يزال هدفاً بعيد المنال حتى الآن، مشيرا إلى أن الأداء غير المرضي للمجلس لا يرجع إلى الخلافات بين بعض الدول، بل إلى حقيقة أن أحد الأعضاء الدائمين في المجلس كان يقف في الجانب المعاكس للجانب الذي يصطف فيه المجتمع الدولي.

وقال فو إنه لولا استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض (الفيتو) أو ادعائها أن قرارات مجلس الأمن غير ملزمة، لما كان مجلس الأمن ضعيفا وعاجزا إلى هذا الحد.

