شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب مدينة جنين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، استشهاد 3 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية مثلث الشهداء، جنوب مدينة جنين.

وقالت الصحة، إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشبان الثلاثة رائد عبد الرحمن صادق حنايشة (24 عاماً)، وأنور نضال توفيق سباعنة (25 عاما)، وعدنان سليمان طزازعة (32 عاما)، برصاص الاحتلال.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات فجر اليوم، وسط تدمير واسع للبنية التحتية.