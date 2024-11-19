شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: استشهاد أكثر من 200 طفل فى لبنان خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت منظمة الأمم المتحدة للأطفال "يونيسيف" باستشهاد أكثر من 200 طفل وإصابة 1100 في لبنان خلال الشهرين الماضيين.

وقبل شهر، قالت المنظمة إن حياة الأطفال في الشرق الأوسط تتعرض للدمار بسبب الصراعات المستمرة.

جاء ذلك في بيان للمديرة التنفيذية للمنظمة الأممية كاثرين راسل بشأن الصراعات المتواصلة بالشرق الأوسط.

وذكرت راسل أن "حياة الأطفال في إسرائيل وفلسطين ولبنان تتفكك بطريقة لا يمكن تصورها يوما بعد يوم".